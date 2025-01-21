"Известия": самую дорогую шубу в России в 2024 году купили за 34 млн рублей

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Самая дорогая шуба, которая была куплена в прошлом году, стоила 34 миллиона рублей и была изготовлена из меха соболя. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на аналитиков госсистемы маркировки "Честный знак".

Также в 2024 году была приобретена шуба из норки, стоимость которой составляла 18 миллионов рублей. При этом пользовались популярностью изделия и из других материалов. Например, была выкуплена шуба из овчины стоимостью в 4 миллиона рублей.

Кроме того, были куплены изделия из нутрии почти за 2 миллиона рублей, из песца/лисицы – за 1,7 миллиона, из кролика/зайца – за 1,5 миллиона рублей и из енота – за 1,4 миллиона.

Как отмечает Центр развития перспективных технологий, продажи меховых изделий упали на 7% по сравнению с 2023-м годом. Однако в денежном выражении был зафиксирован рост на 7%, который составил примерно 33 миллиарда рублей. В среднем россияне тратили на шубы 82,4 тысячи рублей, а больше всего они были заинтересованы изделиями из кролика или зайца, спрос на которые увеличился на 29%.

Ранее стилист Селена Сафарова призывала при выборе экошубы обратить внимание на качество меха, фурнитуры, а также на наличие утеплителя. По ее словам, шубы из экоальтернативы натуральному меху становятся все популярнее, потому что многие делают осознанный шаг к более экологичному и этичному потреблению, не наносящему ущерб планете.

Эксперт посоветовала присмотреться к шубам из полиакрилонитрильного волокна (ПАН). Такой мех стоит дороже, зато по своим характеристикам максимально приближен к натуральному и способен согревать даже в мороз до минус 50 градусов.

