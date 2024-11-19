Стилист Федотова назвала трендовые оттенки зимнего сезона 2024/25

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Розовая шуба или леденцовый пуховик обеспечат окружающим дофаминовый заряд в серый и холодный период года, а также напомнят о лете и сахарной вате, отметила стилист Полина Федотова в разговоре с "Газетой.ру".

По ее словам, в зимнем сезоне 2024/25 в тренде будут шесть оттенков, в том числе вишневый. Однако найти вещи благородного бордового цвета, который выглядит ярко и дорого, сложно. Стилист порекомендовала носить его с белыми, черными, бежевыми, серыми цветами или в нестандартных комбинациях, с цветом хаки.

Не менее популярен будет оттенок крем-брюле. Бежевый оттенок хорошо сочетается с мехом на аксессуарах, головных уборах или обуви, подчеркнула Федотова. Такие детали добавят фактурности в образ.

"Цвет подмерзшей травы или влажной земли, которая проглядывает между желтыми листьями, этой осенью и зимой был особенно популярен на показах Schiaparelli, Hermes и Fendi, потому что вдохновлен самой природой и ее увядающей в силу смены сезона красотой", – обратила внимание эксперт.

Кроме того, популярны будут шоколадные оттенки: горький шоколад, корица, какао с молоком. Федотова отметила, что вещи таких цветов добавляют теплоты, уюта, мотивируют утром проводить больше времени в кофейнях.

"Кстати, составляя монохромные комплекты, не забывайте играть с фактурой – шерсть, кожа, трикотаж, мех и замша. Чем больше текстур соберете, тем лучше", – добавила стилист.

Федотова также посоветовала в грядущем сезоне носить одежду сапфирового синего цвета. Так, холодный и приглушенный оттенок синего, близкий к черному, может ассоциироваться с морскими глубинами в зимнее время.

Ранее стилист Мария Шеди рассказала, что с шубой лучше всего сочетается меховая шапка, а с дубленкой – ушанка. Она отметила, что шапка – не просто согревающий аксессуар, а один из ключевых элементов стиля. Чтобы выбрать удачную модель, в первую очередь надо учитывать, с чем предполагается ее носить.

По ее мнению, с объемной шубой будут интересно сочетаться капоры и шапки-чепчики, напоминающие капюшон с завязками. Это придаст образу нотку ретро и сделает его более женственным.