Стилист Мария Шеди дала советы, как правильно выбрать шапку

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С шубой лучше всего сочетается меховая шапка, а с дубленкой – ушанка. Об этом Москве 24 рассказала стилист Мария Шеди.

Она отметила, что шапка – не просто согревающий аксессуар, а один из ключевых элементов стиля. Чтобы выбрать удачную модель, в первую очередь надо учитывать, с чем предполагается ее носить.

В частности, с шубой стилист порекомендовала сочетать меховую шапку.





Мария Шеди стилист Например, кубанка, вернувшаяся в моду благодаря тренду slavic girl, когда девушки фотографировались в таких образах. Также отлично будет выглядеть шапка-ушанка, да и в целом подойдет любая модель из меха, особенно если он пушистый. Это подчеркнет роскошь шубы и не даст замерзнуть зимой.

Стилист отметила, что с шубой хорошо смотрятся и фетровые шляпы из шерсти.

"Но они обязательно должны быть с широкими полями, чтобы подчеркивать элегантный стиль. И ни в коем случае не мягкие, а хорошо держащие форму", – предупредила Мария Шеди.

По ее мнению, с объемной шубой будут интересно сочетаться капоры и шапки-чепчики, напоминающие капюшон с завязками. Это придаст образу нотку ретро и сделает его более женственным.

Что касается сочетания с пуховиком, то, поскольку это больше спортивный стиль, вид лучше дополнит шапка-бини. Если же хочется более мягкий вариант, стоит выбрать модель с отделкой из жемчужин или фактурной вязки.





Мария Шеди стилист Классно подчеркивают спортивную стилистику кепки – на зиму можно подобрать утепленную модель. Также советую обратить внимание на теплые панамы, шапки-ведра и модели с удлиненными ушками, которые можно повязывать вокруг шеи как шарф.

Тем, кто выбирает шапку к дубленке, стилист порекомендовала присмотреться к ушанкам: это может быть кожаная, текстильная или меховая модель. Последний вариант прекрасно дополнит сумка из экомеха. Также к дубленке хорошо подойдет трикотажная или шерстяная бини, шляпа "Федора" либо модель с широкими полями, подсказала специалист.

"С пальто же классно смотрятся береты: они снова вернулись в моду и добавляют образу французского шика. Я бы рекомендовала модели из экокожи, они структурные и хорошо держат форму", – подчеркнула стилист.

Кроме этого, с пальто будут прекрасно сочетаться бини, шляпы и ушанки, а также меховая полоска на голову, добавила эксперт.

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