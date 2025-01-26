Синоптик Вильфанд: температура в Москве приблизилась к рекордному значению

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Температура в Москве приблизилась к рекордному значению с началом новых метеорологических суток. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, рекордное значение для 27 января было отмечено 111 лет назад.

"Метеорологические сутки начинаются в 21 час, то есть отсчет 27 января начался с этого момента. И уже в начале этих метеорологических суток температура была 3 градуса ровно", – цитирует ТАСС Вильфанда.

Он также пояснил, что в 1914 году максимальное значение составило 3,3 градуса.

Между тем температура воздуха в ночь на воскресенье, 26 января, в Москве обновила рекорд 1986 года. На метеостанции ВДНХ воздух потеплел до 1,1 градуса.

Аномальная для января температура в столице объясняется выносом теплого воздуха из атлантических широт, утверждают специалисты. При этом, по прогнозам экспертов, оттепель сохранится в регионе и в первые дни февраля. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов, а ночью будет на уровне 0 градусов.