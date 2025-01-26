Синоптик Позднякова: ночь на 26 января в Москве стала самой теплой с 1986 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Температура воздуха в ночь на воскресенье, 26 января, в Москве обновила рекорд 1986 года. На метеостанции ВДНХ воздух потеплел до 1,1 градуса, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Прошлый рекорд, который был зафиксирован в 1986 году, составлял лишь 1 градус выше нуля, отметила эксперт.

Тем не менее, в первую половину ночи на некоторых станциях были зафиксированы незначительные отрицательные показатели. Так, в Черустях температура опускалась до минус 1,3 градуса, уточнила Позднякова.

Однако к 09:00 температура воздуха превысила нулевую отметку на всей территории столичного региона. Синоптик отметила, что на этом фоне в понедельник, 27 января, может оказаться побит рекорд дневной температуры.

Аномальная для января температура в Москве объясняется выносом теплого воздуха из атлантических широт, утверждают специалисты. При этом, по прогнозам экспертов, оттепель сохранится в столичном регионе и в первые дни февраля. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов, а ночью будет на уровне 0 градусов.