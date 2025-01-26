Синоптик Позднякова: метеорологическая весна придет в Москву несколько раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Метеорологическая весна придет в Москву несколько раз, окончательное ее наступление ожидается в середине марта. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Собственно говоря, у нас сейчас состояние метеорологической весны, потому что средняя температура в конце января будет устойчиво положительная. Поэтому можно сказать, что она будет приходить несколько раз в предстоящем: в январе, может быть, в феврале и окончательно – в середине марта", – цитирует синоптика РИА Новости.

По словам метеоролога, предварительно, март в городе будет с положительной аномалией.

Как ранее говорил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, оттепель сохранится в столичном регионе в первые дни февраля. Температура днем будет колебаться около 0–4 градусов, а ночью будет на уровне 0 градусов. Аномальная для января температура в Москве объясняется выносом теплого воздуха из атлантических широт, объяснял синоптик.

Более 100 лет в столице не было такого тепла в конце января, как в этом году, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. На следующей неделе столбики термометров могут подняться до 5 градусов.

