Синоптик Тишковец: такого тепла в Москве в конце января не было более 100 лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в конце января более 100 лет не было такого тепла, как в этом году, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На следующей неделе оттепель усилится, и столбики термометров устремятся на штурм отметки в 5 градусов, что на 11 градусов выше климатической нормы и на два месяца опережает календарь. Так тепло в эти дни не было со времен Первой мировой войны", – говорится в его телеграм-канале.

Синоптик не исключает достижения новых рекордных показателей. Температура на уровне 3 градусов была в конце января 1914 года, а в 1923 году – 3,1 градуса.

Причиной аномально теплой зимы в Центральной России может быть явление Ла-Нинья в Тихом океане, считает ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Это атлантические циклоны, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере. При этом в южной части региона фиксируются более низкие температуры, пояснил эксперт.

