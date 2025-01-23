Синоптик Позднякова: теплая погода и морось ожидаются в Москве в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Владимир Яроцкий

Теплая погода и морось прогнозируются в столице в предстоящие выходные, 25 и 26 января, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Но не исключено, что где-то будут опускаться отдельные снежинки. В дневные часы это может быть морось. Ночью 25 января в Москве – от минус 1 до 1 градуса, днем – от 0 до 2 градусов. Ветер южный, но не очень сильный – 3–8 метров в секунду", – уточнила она.

Ночная температура 26 января будет такой же, днем теплее – от 1 до 3 градусов, добавила синоптик.

Позднякова отметила, что на следующей неделе в Москве будет облачно, небольшие осадки сохранятся, однако их москвичи могут даже не заметить. Ночи будут оставаться теплыми со слабоположительными температурами.

Днем в понедельник и вторник, 27 и 28 января, в Москве может установиться температура, которая будет близка к рекордным значениям. По словам Поздняковой, в эти дни столбик термометра поднимется до 3 градусов. Таким образом, температура будет на 7–8 градусов выше нормы.

