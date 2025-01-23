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23 января, 10:34

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Синоптик Позднякова: рекордная температура может установиться в Москве 27–28 января

Температура в Москве может побить 100-летний рекорд в конце января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Днем в понедельник и вторник, 27 и 28 января, в Москве может установиться температура, которая будет близка к рекордным значениям. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24.

По ее словам, в эти дни столбик термометра поднимется до 3 градусов. Таким образом, как утверждает синоптик, температура будет на 7–8 градусов выше нормы. Она предположила, что благодаря этому будет установлен новый рекорд.

Рекорд для 27 января – ровно 3 градуса в 1914 году. А для 28 января – 3,1 градуса в 1923 году. То есть рекордное тепло было более чем 100 лет назад.
Татьяна Позднякова
главный специалист информационного агентства "Метеоновости"

После этого, по мнению синоптика, погода не изменится: столбик термометра зафиксируется на уровне от минус 2 до 3 градусов, что тоже будет соответствовать рекордным значениям.

"Как правило, в последних числах января у нас бывает самая низкая температура по климату, а здесь она будет близка к рекордам или даже станет рекордно высокой для последних чисел января", – подытожила Позднякова.

Так называемая метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января, о чем сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, сейчас наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в сезоне. Несмотря на это, погодные условия до конца месяца будут сопровождаться теплом и смешанными осадками. Если снег и выпадет, то его слой будет незначительным.

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