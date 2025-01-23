Синоптик Позднякова: рекордная температура может установиться в Москве 27–28 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Днем в понедельник и вторник, 27 и 28 января, в Москве может установиться температура, которая будет близка к рекордным значениям. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24.

По ее словам, в эти дни столбик термометра поднимется до 3 градусов. Таким образом, как утверждает синоптик, температура будет на 7–8 градусов выше нормы. Она предположила, что благодаря этому будет установлен новый рекорд.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Рекорд для 27 января – ровно 3 градуса в 1914 году. А для 28 января – 3,1 градуса в 1923 году. То есть рекордное тепло было более чем 100 лет назад.

После этого, по мнению синоптика, погода не изменится: столбик термометра зафиксируется на уровне от минус 2 до 3 градусов, что тоже будет соответствовать рекордным значениям.

"Как правило, в последних числах января у нас бывает самая низкая температура по климату, а здесь она будет близка к рекордам или даже станет рекордно высокой для последних чисел января", – подытожила Позднякова.

Так называемая метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января, о чем сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, сейчас наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в сезоне. Несмотря на это, погодные условия до конца месяца будут сопровождаться теплом и смешанными осадками. Если снег и выпадет, то его слой будет незначительным.

