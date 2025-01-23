Синоптик Позднякова: рекордная температура может установиться в Москве 27–28 января

23 января, 10:34Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Днем в понедельник и вторник, 27 и 28 января, в Москве может установиться температура, которая будет близка к рекордным значениям. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Москвой 24.
По ее словам, в эти дни столбик термометра поднимется до 3 градусов. Таким образом, как утверждает синоптик, температура будет на 7–8 градусов выше нормы. Она предположила, что благодаря этому будет установлен новый рекорд.
После этого, по мнению синоптика, погода не изменится: столбик термометра зафиксируется на уровне от минус 2 до 3 градусов, что тоже будет соответствовать рекордным значениям.
"Как правило, в последних числах января у нас бывает самая низкая температура по климату, а здесь она будет близка к рекордам или даже станет рекордно высокой для последних чисел января", – подытожила Позднякова.
Так называемая метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января, о чем сообщал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, сейчас наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в сезоне. Несмотря на это, погодные условия до конца месяца будут сопровождаться теплом и смешанными осадками. Если снег и выпадет, то его слой будет незначительным.