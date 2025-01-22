Синоптик Тишковец: метеорологическая весна в Москве продлится до конца января

22 января, 21:38Общество
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Метеорологическая весна в Москве и центральной части России продлится до конца января, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с News.ru.
По словам синоптика, сейчас в стране наблюдается самое масштабное арктическое вторжение в сезоне. Несмотря на это, погодные условия до конца месяца будут сопровождаться теплом и смешанными осадками.
Таким образом, в столице и Центральной России вновь установится оттепель. Если снег и выпадет, то его слой будет незначительным, и, вероятно, он будет представлять собой смесь снега и воды, подытожил Тишковец.
Ранее об очень теплой погоде без существенных осадков в столице говорила синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха может превысить климатическую норму на 7–8 градусов.
Она также отметила, что при сложившейся ситуации 2025-й может побороться за пальму первенства по теплу с очень теплым 2020 годом.