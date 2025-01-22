Зимний велофестиваль в столице не состоится из-за потепления

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В Москве на фоне потепления не планируют проводить зимний велофестиваль. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

"Зимнего велофестиваля текущей зимой не запланировано (как и в прошлых сезонах)", – говорится в сообщении.

Последний раз Зимний велофестиваль состоялся в столице в 2021 году.

В Москве в конце января ожидается очень теплая погода без существенных осадков. Об этом ранее рассказала синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха может превысить климатическую норму на 7–8 градусов.

25 и 26 января в столице начнется оттепель. Кроме того, в четверг и пятницу, 23 и 24 января, в Москве температура будет колебаться от минус 2 до 0 градусов.