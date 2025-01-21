Синоптик Позднякова: январская погода задержится в Москве на двое суток

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода, похожая на январь, продержится в Москве двое суток, после чего вновь наступит мартовское тепло, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Первый месяц текущего года стремится в лидеры по теплу, считает метеоролог. За первые 20 дней месяца средняя температура воздуха составила минус 0,4 градуса.

Однако для текущего столетия явление не редкость – такие погодные условия стали фиксироваться раз в два года, уточнила Позднякова. По ее словам, самая высокая температура воздуха за две декады января в Москве была в 2007 году – плюс 0,7 градуса.

"В тот год в январе 6 раз перекрывались максимумы температуры воздуха, и самый теплый день января был именно в 2007 году, 11 января максимальный термометр показал плюс 8,6 градуса", – уточнила синоптик в своем телеграм-канале.

Без снега 2007 год не остался, и к концу января осадков выпало 1–2 сантиметра, а в феврале того года снежный покров был "куцым", напомнила Позднякова.

Между тем утро вторника, 21 января, оказалось самым холодным в столице с начала текущего года. На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 7,5 градуса, а на юге Подмосковья было минус 4,2 градуса.

В столичном регионе продлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 23:00 30 января.

В Татьянин день, 25 января, в столице ожидается мокрый снег с дождем. Температура будет около 0 градусов.

