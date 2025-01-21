Утро 21 января стало самым холодным в Москве с начала года

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Утро вторника, 21 января, оказалось самым холодным в столице с начала текущего года, рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На ВДНХ минимальная температура воздуха составила минус 7,5 градуса. <...> На северо-востоке Подмосковья (Сергиев Посад) температура понижалась до минус 10,9 градуса. А на юге Подмосковья (Серпухов) было минус 4,2 градуса", – уточняется в ее телеграм-канале.

Желтый уровень опасности продлен в Москве и Московской области из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 23:00 30 января.

В Татьянин день, 25 января, в столице ожидается мокрый снег с дождем. Температура будет около 0 градусов. Немного снега прогнозируется и в ночное время.

