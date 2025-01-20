Синоптик Вильфанд: снега в Москве почти не будет c 20 по 26 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с Агентством "Москва" призвал жителей и гостей столицы не ждать сугробов до конца января.

Он заявил, что к концу этой недели температура воздуха будет на 7–8 градусов выше нормы. При такой погоде, как утверждает синоптик, снег не выпадает. По его словам, зимняя погода будет держаться в Москве до среды, 22 января, а после начнется потепление.

Кроме того, Вильфанд предупредил, что 20 января в столице сразу на 12 миллиметров повысится давление, а на следующий день оно будет максимально высоким – около 760 миллиметров. Он объяснил такое явление тем, что с севера на Москву распространяется влияние антициклона. Это, по его словам, приведет к серьезному изменению в погоде.

Как утверждает синоптик, еще 20-го числа столбик термометр зафиксируется на показателе до плюс 4 градусов, но уже ночью он резко упадет до минус 9 градусов. При этом утром 21 января ожидается до минус 8 градусов, уточнил он.

"Зимняя погода сохранится и в среду, но уже будет повышение. Ночью – от минус 9 до минус 7 градусов, днем – до минус 4 градусов. В ночь на четверг ожидается умеренный мороз – от минус 6 до минус 4 градусов, а днем – до минус 3 градусов. В среду ночью и днем будет снег, выпадет до 4 миллиметров", – заявил Вильфанд.

Он также предупредил, что в пятницу, 24 января, прогнозируется резкое потепление: ночью – от минус 6 до минус 1 градуса, а днем – от минус 3 до плюс 1. На следующий день, как утверждает синоптик, вернется оттепель: ночью ожидается до минус 5 градусов, а днем – от минус 2 до плюс 3 градусов.

"Тепло будет и в воскресенье – от минус 3 до плюс 2 градусов ночью. Снег, который выпадет в среду, растает", – подытожил Вильфанд.

Причиной такой теплой и влажной зимы на территории центральной части Европейской России могло послужить явление Ла-Нинья в Тихом океане, предположил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Речь идет об атлантических циклонах, которые смещаются более северными траекториями, принося в регион теплый и влажный атлантический воздух, оставляя арктический холод на севере.

