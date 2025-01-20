Синоптик Позднякова: неустойчивая погода ожидается в Москве на неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Погода в Москве на текущей неделе будет неустойчивая, заявила Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Согласно ее прогнозу, во вторник, 21 января, пройдет небольшой снег. В ночные часы он будет идти вплоть до 26 января. С середины недели в дневные часы ожидаются осадки в виде мокрого снега вперемешку с дождем, рассказала синоптик.

"Наиболее холодная погода ожидается в ночь на 21 января. В Москве температура будет понижаться до минус 7 – минус 9 градусов. Дневная температура будет минус 4 – минус 6 градусов. Будет слабый снежок", – отметила Позднякова.

По ее словам, морозные ночи прогнозируются в среду и четверг, 22 и 23 января, однако температура начнет постепенно повышаться.

Ночью 22 января – от минус 4 до минус 6 градусов, днем – от минус 1 до минус 3 градусов. На следующий день ночью будет от минус 1 до минус 3 градусов, днем – около 0. В пятницу, 24 января, ночью ожидается от 0 до минус 5 градусов, днем – снова около 0.

В Москве тем временем почти растаял весь снег, сказал ранее синоптик Евгений Тишковец. На базовой столичной метеостанции ВДНХ снежный покров отсутствует. На Балчуге высота снега составила 1 сантиметр, в Тушине – 4 сантиметра.

Также в Московской области осталось не больше 1 сантиметра снега, уточнил специалист.