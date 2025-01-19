Синоптик Тишковец: снежный покров в Москве практически исчез

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Снежный покров в Москве практически исчез, констатировал в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Так, снег полностью отсутствует на базовой столичной метеостанции ВДНХ. При этом на Балчуге высота снежного покрова сохраняется на отметке 1 сантиметр, в Тушино она равна 4 сантиметра, отметил синоптик.

При этом в Подмосковье также осталось не более 1 сантиметра снега.

По прогнозам синоптиков, во второй половине зимы в столице ожидается повышение температуры на 4–5 градусов выше нормы. К концу января, возможно, будут побиты температурные рекорды столетней давности.

Так, в столице 21 января 1898 года был зафиксирован температурный максимум для этого дня – плюс 3,8 градуса. В 2020 году 22 января температура достигла отметки в 4,3 градуса. В 1959 году 23 января было отмечено значение в 4 градуса выше нуля.