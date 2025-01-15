Синоптик Тишковец: вторая половина зимы в Москве будет на 5 градусов теплее нормы

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Во второй половине зимы в столице ожидается повышение температуры на 4–5 градусов выше нормы. К концу января, возможно, будут побиты температурные рекорды столетней давности. Об этом ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, в столице 21 января 1898 года был зафиксирован температурный максимум для этого дня – плюс 3,8 градуса. В 2020 году 22 января температура достигла отметки в 4,3 градуса. В 1959 году 23 января было отмечено значение в 4 градуса выше нуля.

В данный момент, отметил Тишковец, температура в Москве на 3,6 градуса выше нормы. Кроме того, январь становится все теплее, и есть вероятность, что он превзойдет показатели самого теплого января 2020 года.

Кроме того, в городе выпало 80 миллиметров осадков, что составляет три четверти от среднегодового показателя и говорит о дефиците осадков.

Тем временем на ВДНХ, МГУ и Балчуге высота снежного покрова составляет 6 сантиметров, что в пять раз меньше, чем обычно в середине зимы, подытожил специалист.

Между тем синоптик Александр Шувалов считает, что похолодание придет в Москву в третьей декаде января. Однако эксперт отметил, что специалисты расходятся в оценке интенсивности этих морозов.

Пик похолодания в средней полосе прогнозируется на 25–26 января. Европа окажется под влиянием восточных ветров.