Апрельская погода задержится в Москве до третьей декады января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве как минимум до третьей декады января будет фиксироваться температура, характерная для начала апреля, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"Начиная с четверга температура будет на 8–9 градусов выше нормы – и так до понедельника. Воздушные массы перемещаются с запада и юго-запада, поэтому дневные температуры в среду и четверг будут положительными: ноль, плюс 2 градуса", – поделился синоптик.

При этом в остальные дни до конца недели, по словам Вильфанда, температурные показатели будут в диапазоне от нуля до минус 3 градусов ночью и от нуля до плюс 2 градусов днем.

Между тем в среду, 15 января, в Москве прогнозируется облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде снега, на дорогах же возможна гололедица. Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов.