Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 15 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с небольшими осадками, преимущественно в виде снега, прогнозируется в Москве в среду, 15 января. На дорогах возможна гололедица, информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от нуля до плюс 2 градусов, в Подмосковье – от минус 3 до плюс 2 градусов. Ночью температура в Москве может понизиться до минус 4 градусов, по области – до минус 6 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлен в Москве до 23:00 24 января. Тем временем в Московской области режим опасности будет действовать до 02:00 25 января.

В столице в ближайшие 7–9 дней средняя температура будет выше нормы на 5–7 градусов. При этом некоторые прогнозы свидетельствуют о том, что в середине третьей декады января могут вернуться зимние температуры.

Накануне городские службы провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров столицы после снегопада, а также осуществили противогололедную обработку. Особое внимание специалисты уделяют очистке пешеходных зон и тротуаров, а также подходов к остановкам общественного транспорта, станций метро и МЦК.