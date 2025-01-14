Синоптик Леус: средняя температура в Москве в ближайшую неделю будет выше нормы

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В столице в ближайшие 7–9 дней средняя температура будет выше нормы на 5–7 градусов, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале.

При этом некоторые прогнозы свидетельствуют о том, что в середине третьей декады января могут вернуться зимние температуры.

Он уточнил, что когда в столицу вернутся зимние значения температуры, по ночам будет холодать до 13 градусов ниже нуля, а дневная температура опустится на значения от минус 4 до минус 9 градусов.

Между тем в нескольких регионах России прогнозируются 40-градусные морозы. Так, в ЯНАО температуры будут на 5–8 градусов ниже нормы и окажутся в пределах минус 33–36 градусов.

Температура на 11–16 градусов ниже нормы прогнозируется с 15 по 19 января на севере СФО. На Таймыре ожидается похолодание до минус 49 градусов, в Эвенкии с 15 по 17 января – до минус 46 градусов, что на 7–9 градусов ниже нормальных показателей.