Синоптик Вильфанд спрогнозировал 40-градусные морозы в некоторых регионах России

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В нескольких регионах России прогнозируются 40-градусные морозы, заявил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, за счет того, что над Карским морем и Новой Землей развивается циклон, в его тыл начнет поступать очень холодный воздух. Так, в ЯНАО температуры будут на 5–8 градусов ниже нормы и окажутся в пределах минус 33–36 градусов.

Также, продолжил Вильфанд, температура на 11–16 градусов ниже нормы прогнозируется с 15 по 19 января на севере СФО. На Таймыре ожидается похолодание до минус 49 градусов, в Эвенкии с 15 по 17 января – до минус 46 градусов, что на 7–9 градусов ниже нормальных показателей.

В Магаданской области в конце недели потеплеет, но на данный момент в этом регионе, а также на Чукотке температура на 5–8 градусов ниже нормы и находится в пределах от минус 40 до минус 48 градусов. На Камчатке с 15 по 18 января похолодает до минус 35 – минус 39 градусов, что на 5–9 градусов ниже нормальных значений, добавил специалист.

Тем временем январь в Москве окажется в пятерке самых теплых с 1879 года, рассказала ранее синоптик Татьяна Позднякова. С ее слов, морозная погода в столице ожидается лишь в начале последней декады текущего месяца. Но даже тогда средняя температура в городе окажется выше нормы не менее чем на 4 градуса.