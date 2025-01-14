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14 января, 06:15

Общество

Новости регионов: на Чукотке ожидаются ветер с порывами до 33 м/с и мороз до минус 35

Новости регионов: на Чукотке ожидаются ветер с порывами до 33 м/с и мороз до минус 35

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На Чукотке ожидаются ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду, метели и морозы до минус 35. В аэропорту Анадыря по метеоусловиям задержаны несколько рейсов. Спасатели рекомендуют жителям переждать непогоду дома или хотя бы не выезжать из городов и поселков, а если вышли на улицу, то держаться вдали от ветхих конструкций.

На Краснодар обрушились рекордные осадки. Весь день в городе шел дождь, а потом также начался снегопад. Под водой оказались проезжая часть и тротуары в центре города и на прилегающих улицах. Власти отправили в самые критичные места спецтехнику и несколько мотопомп. Синоптики обещают такую погоду еще как минимум на сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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