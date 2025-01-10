Гинеколог Ерофеева: рождение близнецов в разные дни может грозить инфицированием матери

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Появление на свет близнецов с разницей в несколько дней возможно, однако врачи избегают таких случаев, чтобы минимизировать риск инфицирования матери. Об этом рассказала врач акушер-гинеколог Любовь Ерофеева в беседе с "Газетой.ру".

Она объяснила, что после рождения первого из близнецов родовые пути женщины открыты, это означает, что есть риск заражения организма. Поэтому врачи стремятся проводить рождение одного ребенка за другим.

"Но когда позволяют обстоятельства, когда у женщины все так там складывается внутри, тогда это возможно. Так что теоретически это возможно", – добавила врач, комментируя возможность рождения близнецов в разные дни.

Ерофеева отметила, что подобные ситуации могут произойти с разнояйцевыми близнецами, поскольку у каждого из них есть своя собственная система. Для детей роды в разные дни не представляют опасности, но для врачей на первом месте стоит жизнь и здоровье матери.

"Для самих малышей безопасно все, что свыше 37 недель беременности – это доношенная беременность. Когда бы роды ни произошли, мы длительно не можем малыша удерживать, чтобы он накопил вес либо доразвился, у нас этих сроков нет", – подчеркнула гинеколог.

Она также обратила внимание, что бывают случаи, когда один ребенок рождается с нормальными показателями, а второй с заниженными, так как получал меньше питания от плаценты и развивался иначе.

В новогодние праздники в Санкт-Петербурге местная жительница родила двойню в разные дни, сообщили в пресс-службе городского роддома № 10.

"В семье Мороз родились мальчики-двойняшки. Только рождение было очень необычным: Константин родился 2 января в 23:47, а 3 января в 00:05 появился на свет Михаил", – сказано в сообщении.

Роды случились на 38-й неделе беременности. Также пара растит 14-летнего сына.

Ранее Ерофеева рассказала, что в возрасте от 20 до 30 лет женщина физически "крепче" и легче переносит роды. Она объяснила, что беременность в раннем возрасте не несет ничего хорошего из-за отсутствия физической и физиологической зрелости, а после 40 лет может спровоцировать генетические нарушения и патологии у ребенка.