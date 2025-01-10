Фигуристка Маргарита Дробязко рассказала о родах в 52 года

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

53-летняя литовская фигуристка Маргарита Дробязко рассказала, как прошли ее роды в декабре 2024 года. Об этом она поделилась на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

Дробязко поблагодарила центр акушерства имени В. И. Кулакова, а также друзей и близких за поддержку. Кроме того, она выразила благодарность всем поклонникам и подписчикам, которые поздравили ее с рождением дочки и передали подарки для ребенка.

"Вот уже месяц, как мы с Николиной вернулись домой. Наконец выпала свободная минутка поблагодарить всех прекрасных врачей, которые сделали мою беременность не только возможной, но приятной и счастливой. Мне повезло попасть в руки профессионалов с большой буквы", – добавила фигуристка, отметив, что роды прошли легко, а восстановление – быстро.

О беременности Дробязко стало известно 29 ноября 2024 года, когда до родов оставалась неделя. Тогда фигуристка разместила в своих соцсетях кадры с округлившимся животом.

Дробязко вместе со своим коллегой и мужем Повиласом Ванагасом выступила на пяти Олимпиадах (1992, 1994, 1998, 2002, 2006) в танцах на льду. Лучшим результатом пары стало пятое место на Играх в 2002 году. Также фигуристка является тринадцатикратной чемпионкой Литвы, двукратным бронзовым призером чемпионата Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее Дробязко высказалась по поводу давления со стороны литовских властей касательно ее гражданства. Она отметила, что не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла, где живут ее семья и друзья.

