Фигуристка Дробязко заявила, что не откажется от России ради сохранения паспорта Литвы

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Фигуристка Маргарита Дробязко высказалась по поводу давления со стороны литовских властей касательно ее гражданства. Об этом спортсменка написала в социальных сетях.

Она отметила, что не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла, где живут ее семья и друзья.

"Лишив меня орденов и даже забрав у меня паспорт, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей", – добавила Дробязко.

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году для возможности в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

В конце июля министерство внутренних дел Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства.

В ведомстве подчеркнули, что спортсменка приняла участие в мероприятиях, организованных олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. По мнению МВД, это способствует формированию образа России как великой страны.