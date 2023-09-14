14 сентября, 23:36Спорт
Фигуристка Дробязко заявила, что не откажется от России ради сохранения паспорта Литвы
Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев
Фигуристка Маргарита Дробязко высказалась по поводу давления со стороны литовских властей касательно ее гражданства. Об этом спортсменка написала в социальных сетях.
Она отметила, что не будет стремиться сохранить литовский паспорт ценой предательства страны, где она выросла, где живут ее семья и друзья.
"Лишив меня орденов и даже забрав у меня паспорт, никто не в силах вычеркнуть из истории Литвы заслуг и вырвать любовь из сердец зрителей", – добавила Дробязко.
Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году для возможности в паре с Повиласом Ванагасом представлять страну на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.
В конце июля министерство внутренних дел Литвы направило президенту страны Гитанасу Науседе просьбу о лишении фигуристки Маргариты Дробязко литовского гражданства.
В ведомстве подчеркнули, что спортсменка приняла участие в мероприятиях, организованных олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. По мнению МВД, это способствует формированию образа России как великой страны.
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