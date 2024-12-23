Минздрав: оптимальный возраст для рождения ребенка – от 18 до 35 лет

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Минздрав назвал оптимальный возраст для беременности и рождения ребенка, передает РИА Новости.

Для женщин наиболее благоприятное время – возраст от 18 до 35 лет, мужчины могут зачать ребенка даже в старшем возрасте, однако с каждым годом вероятность уменьшается.

При этом в ведомстве подчеркивают, что курение увеличивает риск бесплодия в 1,6 раза, потребление более 20 граммов этанола в день – на 60%, а высокий уровень потребления кофеина, то есть более пяти чашек в день, снижает шансы наступления беременности в 1,45 раза.

У мужчин старше 35 лет шанс родить живого ребенка в два раза ниже, чем у молодых отцов даже при применении экстракорпорального оплодотворения. Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья.

Доказано, что с возрастом отца тесно связана более высокая вероятность развития у ребенка шизофрении, расстройств аутистического спектра, острого лимфобластного лейкоза, многих врожденных синдромов и аномалий развития.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала, что российским женщинам необходимо рожать в возрасте до 35 лет. Парламентарий объяснила свою позицию знаниями, которые получила еще во время обучения в медицинском институте.

По словам Буцкой, после 35 лет "в геометрической прогрессии" увеличивается риск генетических мутаций. При этом депутат признала, что с тех пор сильно изменились и возможности медицины, однако, по ее мнению, прибегать к этому нет необходимости.

До этого акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что в возрасте от 20 до 30 лет женщина физически "крепче" и легче переносит роды. Она объяснила, что беременность в раннем возрасте не несет ничего хорошего из-за отсутствия физической и физиологической зрелости, а после 40 лет может спровоцировать генетические нарушения и патологии у ребенка.