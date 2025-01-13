Гинеколог Жарова: физическую активность после родов нужно увеличивать постепенно

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Физическую активность для восстановления организма после рождения ребенка нужно увеличивать постепенно. Об этом в интервью радио Sputnik заявила акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мария Жарова.

По словам гинеколога, начать следует с легких прогулок, затем можно добавить упражнения для укрепления мышц живота и тазового дна. Однако любые нагрузки должны быть согласованы с врачом, подчеркнула Жарова.

Период после родов может быть насыщен как радостью, так и стрессом, продолжила эксперт. Она рекомендует общаться с близкими, делиться своими переживаниями и не стесняться обращаться за помощью.

В послеродовой период также важно правильное питание, уточнила Жарова. Организм нуждается в питательных веществах для восстановления и грудного вскармливания.

"Убедитесь, что в вашем рационе есть достаточное количество овощей, фруктов, белков и здоровых жиров. Пейте достаточно воды − это важно для лактации и общего самочувствия", – рассказала врач.

Она также посоветовала продолжать принимать витамины, необходимые для матери и ребенка, например калий, йод, витамин D. В этом случае следует проконсультироваться со специалистом, поскольку есть противопоказания, уточнила Жарова.

Качественный сон и отдых очень важны в период восстановления после родов, добавила гинеколог. Она рекомендовала выделять время для отдыха, когда это возможно.

Кроме того, важно следить за циклом, отметила Жарова. По ее мнению, женщине нужно знать, что при отсутствии менструации на фоне кормления грудью возможны овуляция и наступление беременности. Планировать следующую беременность рекомендуется минимум через год после рождения естественным путем и через 2–5 лет – после родов путем кесарева сечения, заключила гинеколог.

Ранее акушер-гинеколог Любовь Ерофеева рассказала, что рождение близнецов с разницей в несколько дней возможно, однако врачи избегают таких случаев, чтобы минимизировать риск инфицирования матери.

Она объяснила, что после рождения первого из близнецов родовые пути женщины открыты, это означает, что есть риск заражения организма. Поэтому врачи стремятся проводить рождение одного ребенка за другим.