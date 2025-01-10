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10 января, 12:15

Общество

Москвичам рассказали о возможностях сервиса "Наша свадьба"

Москвичам рассказали о возможностях сервиса "Наша свадьба"

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Сервис "Наша свадьба", созданный для выбора площадок для торжественных регистраций браков, за год помог москвичам около 300 тысяч раз. Молодожены могут выбрать не только ЗАГСы, но и уникальные места, такие как футбольные стадионы, сцены театров, павильоны музеев и высотки "Москва-Сити".

Например, во Дворце бракосочетания № 4, расположенном на улице Бутырской, проходят церемонии с участием пар, где один из супругов – иностранец. Здесь возможна регистрация на двух языках, а обстановка праздника создается благодаря профессиональной работе сотрудников и музыкантов.

Как рассказал Сергей Собянин, в Москве уже обновили интерьеры пяти дворцов бракосочетания. В этом году завершат ремонт в двух ЗАГСах, а также построят новый в Митине. Особое внимание уделяется созданию новых пространств для свадебных церемоний, таких как свадебный сад с павильоном в музее-заповеднике "Коломенское".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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