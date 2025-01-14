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14 января, 07:45

Общество

Врачи проведут больше операций по полису ОМС в 2025 году

Врачи проведут больше операций по полису ОМС в 2025 году

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В 2025 году врачи смогут провести больше операций для российских пациентов по полису ОМС. Как сообщают СМИ со ссылкой на руководителя рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков Алексея Березникова, финансирование обязательного медицинского страхования увеличено до 600 миллиардов рублей.

Дополнительное внимание уделят кардиологическим вмешательствам, таким как стентирование артерий и имплантация кардиостимуляторов. Также будут развивать реабилитацию после протезирования конечностей и онколечения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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медицинаобществовидеоАнастасия Бородина
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