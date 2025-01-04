Программа модернизации столичных поликлиник завершится до конца 2025 года

Программа модернизации столичных поликлиник завершится до конца наступившего года. К этому моменту все медучреждения будут соответствовать новому московскому стандарту оказания медицинской помощи.

В кабинетах специалистов появляются аппараты, которые позволяют врачам быстрее и точнее проводить исследования. Это предоставляет возможность выявлять самые опасные заболевания на ранней стадии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

