Собянин: более 1,5 млн человек посетили рынки "Москва – на волне" в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,5 миллиона человек посетили рыбные рынки "Москва – на волне" в 2024 году. Они приобрели свыше 1 тысячи тонн продуктов, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Первый рынок был открыт в конце 2023 года. Он появился в Косино-Ухтомском районе и быстро приобрел популярность среди горожан. В связи с этим в сентябре 2024 года было решено запустить еще один рынок в районе Митино.

Там посетители могут найти свыше 600 наименований морепродуктов, которые вылавливают из трех океанов и 13 морей, омывающих Россию. При этом любой продукт можно попробовать на месте. Повара бесплатно приготовят выбранное блюдо на каждом из рынков. Вся продукция проходит проверки до того, как попадает на прилавок.

На рынках также организовывают разнообразные мероприятия для всей семьи. Там проводятся детские мастер-классы, выступления музыкантов и состязания шеф-поваров.

В честь зимних праздников на рыбных рынках действуют скидки на рыбу и икру до 28%. Так, до 5 января можно купить по сниженной цене слабосоленого лосося и икру кижуча. До 8 января сохранятся скидки на слабосоленую сельдь, филе нерки, икру горбуши.