На рынках "Москва – на волне" действуют скидки на рыбу и икру до 28%

Фото: Агентство "Москва"/Евгений Самарин

Скидки на рыбу и икру до 28% действуют на рыбных рынках "Москва – на волне" в Митине и Косино-Ухтомском. До 5 января действует скидка на слабосоленого лосося и икру кижуча. До 8 января – на слабосоленую сельдь, филе нерки, икру горбуши, сообщает издание "Ведомости".

На слабосоленую сельдь действует скидка в 20%, а на консервированную горбушу в натуральном соку – 28%. Кроме того, на 15% упала цена на слабосоленого лосося. Также на слабосоленую нерку упала цена на 25%, а на икру горбуши и кижуча – 10%.

В рамках акции рыба и морепродукты имеют особые ценники, которые выделяются среди других товаров. Сниженные цены распространяются только на продукцию отечественного производства.

Кроме того, в торговых точках можно найти более 600 видов рыбы и морепродуктов, выловленных в 3 океанах и 13 морях. Среди них: свежие карпы, охлажденный лосось из Мурманска, барабулька на шпажках, омуль и чир из северных регионов в свежем и копченом виде, олюторская сельдь и многое другое.

Между тем рынки "Москва – на волне" и столичные ярмарки будут работать по особому графику в предпраздничные дни и январские каникулы.

В Митине рыбный рынок 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, а в Косино-Ухтомском – с 10:00 до 20:00. В первый день нового года оба рынка работать не будут. Свою работу они возобновят с 2 января, и будут функционировать в обычном режиме – с 10:00 до 22:00. Подобный график позволит покупателям подготовиться к праздничной ночи и январским каникулам.