Столичные рыбные рынки изменят график работы в праздничные дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В предпраздничные дни и январские каникулы рыбные рынки "Москва – на волне" и столичные ярмарки будут работать по особому графику. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Рыбный рынок "Москва – на волне" в Митине 31 декабря будет открыт с 10:00 до 19:00, а в Косино-Ухтомском – с 10:00 до 20:00. В первый день нового года оба рынка работать не будут. Свою работу они возобновят с 2 января, и будут функционировать в обычном режиме – с 10:00 до 22:00. Подобный график позволит покупателям подготовиться к праздничной ночи и январским каникулам.

Ярмарки выходного дня будут открыты 10 января. Этой датой знаменуется время начала первой торговой сессии 2025 года. График работы павильонов не изменится – они ждут покупателей с пятницы по воскресенье с 08:00 до 20:00.

Межрегиональные ярмарки в преддверии Нового года и в январские праздники также будут работать в специальном режиме. Почти у всех них последним днем работы станет 30 декабря, а откроются они для посетителей 6 января. Исключением станут площадки на Россошанском и Сумском проездах и на Кварцевой улице: они будут работать и 31 декабря, а в новом году откроются с 5 января. Кроме того, межрегиональная ярмарка на Коптевском бульваре возобновит работу с 2 января.

Ранее стало известно, что горожане смогут купить традиционные праздничные продукты по сниженным ценам на рыбных рынках "Москва – на волне". В период с 23 по 31 декабря размер скидок будет достигать 25%.

Кроме того, ярмарки и рыбные рынки приняли участие в проекте "Зима в Москве". Теперь при покупке москвичи и гости столицы смогут получить уникальные рецепты для новогоднего стола, которые подготовили для них шеф-повара 10 ресторанов.