На рыбных рынках "Москва – на волне" пройдут новогодние акции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Новогодние акции проведут на рыбных рынках "Москва – на волне" с 25 декабря по 5 января, передает портал мэра и правительства столицы.

Горожанам предлагают приобрести по специальной цене икру кижуча собственного производства, ее стоимость снизится на 10%. Еще одна акция распространится на слабосоленого лосося – снижение будет на 15%.

"Кижуч – дальневосточная рыба. Ее нерест происходит поздней осенью, когда рыба заходит в холодные реки. Поэтому сейчас вся икра кижуча на рыбных рынках свежевыловленная", – пояснил руководитель производства проекта "Москва – на волне" Иван Буря.

В икре кижуча высокое содержание жирных кислот и минералов. Она отличается особым ярким вкусом с легкой горчинкой. При этом слабосоленый лосось – нежный и аппетитный деликатес.

На площадках в Митине и Косино-Ухтомском представлены свыше 600 наименований рыбы и морепродуктов, выловленных в трех океанах и 13 морях. Жители и гости столицы могут приобрести в том числе свежих карпов, охлажденного мурманского лосося, барабульку на шпажках и другую рыбу, а также главные новогодние деликатесы – икру и слабосоленую рыбу.

Между тем жители столицы смогут купить традиционные праздничные продукты по сниженным ценам на рыбных рынках "Москва – на волне". В период с 23 по 31 декабря размер скидок будет достигать 25%.

Кроме того, ярмарки и рыбные рынки "Москва – на волне" приняли участие в проекте "Зима в Москве". После совершения покупки москвичи и гости столицы смогут получить уникальные рецепты для новогоднего стола, которые подготовили для них шеф-повара 10 ресторанов.