Диетолог Белоусова: сельдь содержит полиненасыщенные жирные кислоты

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Сельдь является полезным продуктом, который относится к полужирным сортам и содержит большое количество полиненасыщенных жирных кислот. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

"При этом самого жира, как такового, в сельди не так много, как, допустим, в палтусе или в масляной рыбе, поэтому она относится именно к полужирным сортам. Рыба морская, а значит, содержит хороший полноценный белок, легко доступный для человека, и обязательно кальций", – подчеркнула она.

По словам специалиста, селедкой не стоит злоупотреблять людям, которым необходимо ограничение соли. К такой группе относятся лица с гипертонией и почечными заболеваниями. Также диетолог посоветовала ограничить продукт при лишней массе.

Если сельдь нужна для новогоднего стола, то следует обратить внимание на некоторые нюансы, отметила Белоусова. Как она указала, сельдь не должна иметь мутных желтых глаз и налет.

"Также сельдь не должна иметь буроватых пятен ни в области спинки, ни в области живота, потому что, к сожалению, недостаточную свежесть рыбы очень просто замаскировать солью. Поэтому внимательно отнеситесь к выбору сельди и обращайте внимание на все нюансы", – добавила эксперт.

Между тем в холодце содержится много коллагена, позитивно влияющего на плотность костей и упругость кожи. По словам врача Андрея Тяжельникова, холодец также содержит много других витаминов и микроэлементов. Среди них – витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты, которые позитивно влияют на нервную систему человека.

