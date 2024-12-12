Врач Соломатина назвала продукты, с которыми опасно сочетать хурму

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Хурму не рекомендуется сочетать с мясом, медом и холодной водой. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ягода содержит танины. Особенно много их в плодах, которые вяжут. Эти соединения могут объединять различные вещества, поэтому продукты в сочетании с хурмой хуже усваиваются.



Елена Соломатина врач-диетолог К примеру, мясо достаточно длительно переваривается, оно должно свободно расщепиться. Танины могут нарушать этот процесс. Когда соединение попадает в ротовую полость, мы чувствуем неприятный вкус, поскольку оно начинает взаимодействовать с нашей слизистой, затрудняется его всасывание, нарушается пищеварение.

Сладкая хурма содержит много сахара, поэтому ее не следует есть с медом. Такое сочетание сильно повышает уровень глюкозы в крови, предупредила эксперт.

Помимо прочего, Соломатина не советует запивать хурму холодной водой.

"Холодная вода спазмирует многие пищеварительные сфинктеры, и получается, что нарушается выделение ферментов и пищеварение. Наша же задача, чтобы хурма максимально усвоилась", – отметила специалист.

Диетолог посоветовала есть хурму отдельно от других продуктов. Так она хорошо усвоится и не будет мешать перевариванию пищи.

Ранее россиянам, которые хотят снизить вес, посоветовали не есть хурму за четыре часа до сна. При употреблении этого продукта выделяется инсулин и происходят процессы, которые мешают худеть во сне. Кроме того, всплеск углеводов в вечернее время может помешать уснуть вовремя. Поэтому есть хурму лучше утром или днем.

