Нутрициолог Пристанский: хурму не стоит есть за четыре часа до сна

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Хурма богата углеводами, поэтому при похудении ее лучше не употреблять за четыре часа до сна. Об этом в беседе с "Радио 1" заявил диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

Эксперт объяснил, что любой всплеск углеводов в вечернее время откладывает засыпание. Также выделяется инсулин и происходят процессы, не дающие гормону роста помогать худеть во сне. Этот продукт врач рекомендовал употреблять днем или утром.

Пристанский уточнил, что нет конкретного ограничения в употреблении хурмы, однако всегда нужно учитывать базальный обмен, рассчитанный специальными формулами. По его словам, человек может закрыть дневную норму углеводов ягодами, шоколадом и хурмой – это никак не повлияет на вес, если не превышается дневная калорийность. Вопрос в данном случае возникает в получении удовольствия от употребления того или иного продукта, сказал диетолог.

В заключении специалист поделился своим любимым рецептом салата с хурмой. Для его приготовления нужно к любой мясной нарезке добавить козий сыр, нарезанную кубиками хурму, бальзамический уксус, соль, перец и зелень.

"Получается сочетание соленого, сладкого, мясного – очень богатый вкус, и сама хурма богата йодом", – добавил Пристанский.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что хурма полезна для зрения и сердечно-сосудистой системы пожилых людей. Во фрукте много калия, который понижает давление, улучшает работу сердца и устраняет аритмию.

Также в хурме содержится бета-каротин, который снижает риск возрастных заболеваний, таких как катаракта и дистрофия сетчатки, объяснила Мухина.