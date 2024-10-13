Диетолог Мухина назвала неожиданную пользу хурмы для здоровья пожилых

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Хурма полезна для зрения и сердечно-сосудистой системы пожилых, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Для многих хурма известна прежде всего как продукт с большим содержанием йода, важного для нормальной работы щитовидной железы. Но помимо этого микроэлемента, в ее составе много и других полезных компонентов.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук В хурме много калия, который нужен пожилым для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он понижает давление, улучшает работу сердца и устраняет аритмию.

"Оранжевый цвет плода говорит о содержании в нем бета-каротина. Антиоксидант полезен для глаз, снижает риск возрастных заболеваний, таких как катаракта и дистрофия сетчатки", – указала Мухина.

Помимо прочего, в хурме много витамина C, который помогает поддержать иммунную систему пожилых и противостоять вирусам.

Однако, поскольку хурма содержит тяжелые для переваривания волокна, пожилым лучше есть не более двух плодов в день. Плюс продукт противопоказан при остром гастрите, язве двенадцатиперстной кишки, неспецифическом язвенном колите и других заболеваниях ЖКТ, предупредила врач.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль посоветовала ни в коем случае не сочетать хурму с холодной водой и молоком. По ее словам такое "соседство" может вызвать сильнейшее несварение в кишечнике. Лучше употреблять хурму отдельно от других продуктов – так она максимально хорошо усвоится.

