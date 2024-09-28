Диетолог Арзамасцев рассказал, сколько кофе можно пить пожилым

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Пожилой возраст – не повод отказываться от кофе, однако с напитком нужно быть аккуратнее. Таким мнением с Москвой 24 поделился врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, кофе содержит антиоксиданты, которые помогают продлить молодость. Также напиток нужен, чтобы взбодриться и избавиться от ощущения слабости. При этом Арзамасцев отметил, что пить нужно именно натуральный молотый кофе.



Евгений Арзамасцев врач-диетолог Поскольку в нем много кофеина, лучше ограничиться одной чашкой в день. В идеале утром после еды, чтобы не раздражать желудок.

В то же время большое количество кофе может плохо отразиться на здоровье, предупредил диетолог.

"Если выпить больше нормы, это будет негативно сказываться на давлении, качестве сна – у многих пожилых есть с этим проблемы. Кроме того, могут выводиться витамины, например кальций, необходимый для костной системы", – отметил Арзамасцев.

Также кофе не рекомендуется употреблять при обострении гастрита и язвы, а при гипертонической болезни необходимо убедиться, не повышается ли давление после выпитого. Если такая реакция есть, от напитка лучше отказаться, добавил эксперт.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым употреблять томатный сок без соли, поскольку он уменьшает воспаление в организме, а также укрепляет иммунитет и сосуды. Помимо прочего, напиток разжижает кровь, перечислила его полезные свойства специалист.

