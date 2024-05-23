Врач Кузина: после 50 стоит отказаться от молочных продуктов при непереносимости лактозы

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Людям после 50, у которых есть непереносимость лактозы или другие проблемы со здоровьем, связанные с потреблением молочных продуктов, стоит вовсе от них отказаться. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на нутрициолога Катерину Кузину.

Эксперт отметила, что людям, у которых нет подобных заболеваний, умеренное потребление молочных продуктов может быть полезным. Молоко богато питательными веществами, которые необходимы для поддержания здоровья в зрелом возрасте. Оно является ценным источником кальция, способствующего укреплению костей и предотвращающего остеопороз.

Кроме того, в молочных продуктах содержатся белки высокого качества, витамины группы В, а также рибофлавин и витамин В12, которые важны для энергетического обмена и функционирования нервной системы.

Однако с возрастом организм может хуже усваивать лактозу. Это может привести к вздутию живота, газообразованию и расстройству желудка. Некоторые исследования связывают потребление молочных продуктов с повышенным риском развития остеоартрита, акне и даже некоторых видов рака, подчеркнула Кузина.

По словам нутрициолога, молочные продукты можно заменить растительными напитками: соевым, миндальным или овсяным молоком, которые богаты кальцием и витамином D. Однако они не содержат такого же количества белка, как коровье молоко, и организм может хуже их усваивать.

Кузина утверждает, что человеку важно обеспечить достаточное поступление кальция, белка и других необходимых питательных веществ из альтернативных источников, если он решит исключить молочные продукты из рациона. Можно проконсультироваться с врачом, который поможет разработать систему питания, соответствующую индивидуальным потребностям и состоянию здоровья.

Молочные продукты могут быть частью сбалансированной диеты, но их количество и качество должны быть тщательно продуманы с учетом особенностей организма, заключила Кузина.

Ранее доцент кафедры "Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия" университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова рассказала, что исключение молочных продуктов из рациона может навредить организму. Употребление молока улучшает пищеварительный баланс и здоровье иммунной системы, отметила специалист.