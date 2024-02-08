Диетолог рассказала о пользе кефира для людей старше 50 лет

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Кефир особенно полезен для людей после 50 лет, поскольку он помогает поддерживать иммунитет, рассказала диетолог Елена Соломатина. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт обратила внимание, что с возрастом многие функции могут замедляться и организму требуется дополнительная поддержка.

"Изменение количества бактерий в организме сказывается на состоянии человека в целом, поскольку микробиом влияет на иммунитет, нервную и сердечно-сосудистую системы. А кефир помогает поддержать ЖКТ, как следствие, способствует улучшению работы остальных систем", – объяснила она.

Соломатина подчеркнула, что кефир помогает снизить количество заболеваний и способствует повышению активности. Его полезные бактерии борются с различными патогенами, добавила она.

Однако, по словам диетолога, кефир подходит не всем. Так, от него следует отказаться тем, кто страдает от гастрита, язвы или колита, уточнила она.

Мягкий кефир, который приготовлен за несколько дней до употребления, можно использовать в качестве слабительного средства, отметила Соломатина. Позднее он оказывает крепящее действие, предупредила диетолог.

Эксперт также подчеркнула, что не стоит пить крепкий кефир перед сном, поскольку он может негативно повлиять на работу ЖКТ. Однако этот кисломолочный напиток можно использовать в качестве позднего перекуса, резюмировала она.

Ранее главный гериатр Москвы Надежда Рунихина отметила, что употребление молочных продуктов в пожилом возрасте помогает снизить риск развития остеопороза и саркопении.

При хорошей переносимости людям старшего возраста можно употреблять 200–250 миллилитров молока в день. При лактазной недостаточности, которая встречается у многих пожилых и проявляется вздутием живота и метеоризмом, лучше сделать выбор в пользу кисломолочных продуктов – это кефир, сыр, творог и йогурт, посоветовала врач.



"Доктор 24": эксперт рассказала, какие кисломолочные продукты помогут укрепить иммунитет