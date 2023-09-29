Названы полезные свойства зеленой гречки для пожилых

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Зеленая гречка поможет пожилым людям укрепить сосуды, снизить сахар в крови и замедлить процессы старения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Зеленая гречка, в отличие от обычной, не подвергается тепловой обработке перед продажей, поэтому сохраняет больше полезных веществ. Она содержит белок, железо, кальций, калий, фосфор, витамины E, PP и группы B, а также фолиевую кислоту.

"Есть в зеленой гречке и другие полезные вещества. Рутин и кверцетин отвечают за укрепление сосудов и противоопухолевое действие", – говорит Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук В зеленой гречке есть омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые фактически защищают от старения, положительно влияют на обменные процессы, улучшают текучесть крови, снижают сахар и нормализуют артериальное давление.

"Усвояемость белка из зеленой гречки очень высокая. В ней также есть полезные медленные углеводы, которые дают энергию пожилым и при этом не резко повышают сахар в крови. Людям преклонного возраста белки нужны для регенерации, синтеза гормонов, антител", – пояснила врач.

Она посоветовала не подвергать зеленую гречку тепловой обработке, а просто замачивать в кефире или воде. Таким образом удастся сохранить все полезные вещества в крупе. Кроме того, из нее можно сделать смузи.

Ранее пожилых россиян предупредил о рисках, которые несет для здоровья белый рис. У этой крупы достаточно высокий гликемический индекс. Из-за ее бесконтрольного потребления в крови может повышаться глюкоза, что при инсулинорезистентности ведет к более быстрому развитию диабета. Кроме того, белый рис способен вызывать запор за счет отсутствия клетчатки.

