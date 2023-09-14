Врач рассказала о неожиданной пользе конопляного масла для пожилых

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Пожилым людям рекомендуется включать в рацион конопляное масло. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Самый главный плюс такого масла – это полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые нам для правильного функционирования нейронов мозга, синтеза гормонов, жирового обмена, уменьшения вредного холестерина, который у пожилых часто повышен", – отметила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Конопляное масло содержит хлорофилл. Поэтому оно зеленоватого оттенка. Хлорофилл обладает противоопухолевым и противоканцерогенным действием.

"Конопляное масло оказывает легкий слабительный эффект, это тоже хорошо для пожилых. Также оно улучшает кожу, волосы, ногти и будет полезно при дерматологических заболеваниях, особенно при псориазе и нейродермите", – добавила специалист.

Диетолог советует выбирать конопляное масло только холодного отжима, поскольку при горячем семена сильно нагреваются и теряют часть витаминов. Продукт следует хранить в темном месте не более полугода. "Конопляное масло можно добавлять в холодные или теплые блюда, только не жарить на нем. При термической обработке оно потеряет огромное количество полезных составляющих", – предупредила Мухина.

Ранее были названы категории людей, которым стоит исключить из рациона сливочное масло. В частности, его не рекомендуется употреблять тем, кто страдает от болезней сердца. Дело в том, что в этом продукте много холестерина. Кроме того, сливочное масло противопоказано при возникновении в организме воспалительных процессов, так как способно ухудшить общее состояние. Исключить его необходимо и при аутоиммунных заболеваниях, а также при непереносимости лактозы.

