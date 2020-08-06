Эксперт рассказал, какое масло не стоит использовать для жарки

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Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная рассказала радио Sputnik, какое масло не стоит использовать при жарке.

Она отметила, что не самым лучшим вариантом для смазки сковородки при жарке является сливочное масло. Бережная рассказала, что, будучи безопасным в разумных количествах при употреблении в стандартной форме, при жарке сливочное масло выделяет опасные для здоровья химические элементы.

"При температуре выше 70 градусов появляются свободные радикалы, которые не являются необходимыми нашему организму и при длительном использовании могут вызывать онкологические заболевания", – подчеркнула Бережная.

Специалист добавила, что из продуктов из твердых жиров для жарки лучше всего использовать сало. Однако, по словам Бережной, при высоких температурах у этого продукта присутствует большая калорийность, а также не исключено выделение тех же свободных радикалов.

"Его можно использовать для приготовления блюд, но при длительном использовании и высоких температурах будет очень высокая калорийность, и, соответственно, возможно появление тех же свободных радикалов. Хотя и в меньшей степени, чем в сливочном масле", – отметила Бережная.

Она посоветовала использовать для жарки оливковое масло. По словам специалиста, оно является единственным маслом, которое не выделяет опасных для здоровья химических элементов.

Ранее российский онколог Иван Карасев рассказал, что употребление рафинированного подсолнечного масла может привести к развитию рака. По его словам, при употреблении такого вида масла организм впитывает в себя трансжиры, которые могут привести к развитию онкологии.