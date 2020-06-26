Врач рассказал о способностях подсолнечного масла вызвать рак

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Употребление рафинированного подсолнечного масла может привести к развитию рака, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на российского онколога Ивана Карасева.

Он отметил, что при рафинировании продукта в нем появляются бензин и гексан. Также, по словам Карасева, во время потребления масла организм впитывает в себя трансжиры, которые могут спровоцировать возникновение онкологии.

Врач подчеркнул, что состав масла также способен меняться под воздействием высоких температур. В результате этого в продукте образовываются канцерогенные вещества, которые попадают в организм.

Ранее американские ученые рассказали, что недостаток или отсутствие физической активности может быть связано с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.

Помимо этого, ученые в США, изучив истории болезней около 300 пациентов, выяснили, что никотин помогает метастазам рака легких распространяться внутри мозга больных.