Врач рассказал о способностях подсолнечного масла вызвать рак

Фото: depositphotos/asayenkaa
Употребление рафинированного подсолнечного масла может привести к развитию рака, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на российского онколога Ивана Карасева.
Он отметил, что при рафинировании продукта в нем появляются бензин и гексан. Также, по словам Карасева, во время потребления масла организм впитывает в себя трансжиры, которые могут спровоцировать возникновение онкологии.
Врач подчеркнул, что состав масла также способен меняться под воздействием высоких температур. В результате этого в продукте образовываются канцерогенные вещества, которые попадают в организм.
Ранее американские ученые рассказали, что недостаток или отсутствие физической активности может быть связано с повышенным риском заполучить онкологическое заболевание.
Помимо этого, ученые в США, изучив истории болезней около 300 пациентов, выяснили, что никотин помогает метастазам рака легких распространяться внутри мозга больных.