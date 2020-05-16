Онколог назвал распространенный симптом рака

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Быстрая потеря веса может быть признаком онкологических заболеваний. Об этом рассказал главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн.

По его словам, это объясняется тем, что онкологические заболевания забирают много белка.

"Опухоль снижает лейкоциты, белковые фракции. Мы даже иногда назначаем белковое специальное питание, чтобы поддержать пациента", – написал Каприн на своей страничке в Instagram.

Специалист призвал внимательнее относиться к лечебному голоданию, так как оно может навредить.

Ранее сообщалось, что российские ученые из университета ИТМО создали наночастицы-"трансформеры", меняющие структуру при воздействии с лазером. Наночастицы работают по принципу бомбы и позволяют бороться с раковыми опухолями. Как рассказали сотрудники ИТМО, это направление перспективно не только для доставки лекарств, но и для создания компьютера, в котором будут использоваться биологические молекулы.