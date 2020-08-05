Врач рассказала, что дыня поднимает настроение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Полезные вещества дыни благоприятно воздействуют на нервную систему человека, а также улучшают его настроение. Об этом рассказала главный внештатный специалист диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
"Это богатый источник витаминов А, С, В, Е, фолиевой кислоты, бета-каротина, минеральных веществ: калия, магния, фосфора, кобальта, кремния. Благодаря такому богатому составу дыня обладает антиоксидантным свойством, мочегонным свойством, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему, улучшает настроение, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, является профилактикой развития атеросклероза и онкологических заболеваний", – приводит Агентство "Москва" слова специалиста.
Врач объясняет, что в 100 граммах продукта содержится 7,4 грамма углеводов, 0,9 грамма пищевых волокон и 35 калорий. При этом она предупреждает и об опасности при переедании дыни.
"Надо помнить, что даже самый полезный продукт может быть небезопасен. С учетом того, что дыня имеет высокий гликемический индекс, рекомендуется в день съедать не более 300-400 граммов (два-три кусочка). Злоупотребление может привести к лишнему весу и ожирению", – подчеркнула диетолог.
Кроме этого, дыня противопоказана людям с определенными заболевании и при индивидуальной непереносимости.
Ранее специалист рассказал, что манная каша и рис повышают интенсивность мозговой деятельности у детей. При этом, взрослым лучше употреблять овсянку.
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