Названа лучшая каша для детей и взрослых

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Манная каша и рис повышают интенсивность мозговой деятельности у детей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, манная каша повышает уровень сахара в крови.

"Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги. Учатся они лучше", – подчеркнул Гинзбург.

При этом, взрослым нежелательно употребление данных круп, так как повышение сахара для многих – это фактор риска.

"Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно, углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору", – заключил диетолог.

Ранее диетолог Антонина Стародубова рекомендовала не злоупотреблять экзотическими сортами арбузов из-за высокого содержания сахара.

Специалист рассказала, что арбуз способен утолить жажду и насыщен различными полезными для организма витаминами. При этом, по ее словам, в день можно съедать не более 400–500 граммов арбуза. В случае превышения нормы могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ.