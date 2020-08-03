Названа лучшая каша для детей и взрослых

Фото: depositphotos/bhofack2
Манная каша и рис повышают интенсивность мозговой деятельности у детей. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
По словам специалиста, манная каша повышает уровень сахара в крови.
"Манка быстрее повышает уровень сахара в крови. Это не есть хорошо для взрослых, но для детей это неплохо. Для детей это хорошо работает. У них от риса и манки лучше работают мозги. Учатся они лучше", – подчеркнул Гинзбург.
При этом, взрослым нежелательно употребление данных круп, так как повышение сахара для многих – это фактор риска.
"Если сравнивать овсянку и манку, то для людей старше 50 лет овсянка выиграет по всем позициям. Там крахмал более труднодоступный, соответственно, углеводы медленные. Сахар после овсянки подскакивает не так резко, как после манки. Еще там больше пищевых волокон и больше пребиотического действия, которое улучшает нашу микрофлору", – заключил диетолог.
Ранее диетолог Антонина Стародубова рекомендовала не злоупотреблять экзотическими сортами арбузов из-за высокого содержания сахара.
Специалист рассказала, что арбуз способен утолить жажду и насыщен различными полезными для организма витаминами. При этом, по ее словам, в день можно съедать не более 400–500 граммов арбуза. В случае превышения нормы могут появиться проблемы с желудочно-кишечным трактом и обменом веществ.
Эксперты рассказали, какие баклажаны лучше не покупать
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: