28 сентября, 13:15Общество
Диетолог назвала самую опасную ягоду для людей старше 60 лет
Фото: depositphotos/5PH
Употребление винограда после 60 лет может усугубить проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По ее словам, многие пожилые люди страдают от инсулинорезистентности или сахарного диабета, поэтому им лучше не употреблять эту ягоду. "Виноград – продукт с высоким гликемическим индексом, который может сильно повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому диабетикам эта ягода противопоказана и считается даже опасной", – предупредила специалист.
Кроме того, не рекомендуется есть виноград при диарее, потому что он усиливает слабительный эффект. Эта ягода противопоказана и при почечной недостаточности. "Виноград содержит большое количество калия. Продукты, богатые этим элементом, при почечной недостаточности употреблять нельзя", – заключила Мухина.
Ранее пожилых россиян предупредили об опасности употребления помидоров из-за содержащегося в них вещества лектин. Дело в том, что оно может оказывать негативное влияние на пищеварение. В частности, мешать усвоению витаминов и питательных веществ. При этом с годами способность к их всасыванию у людей и так ухудшается.
Читайте также