Диетолог назвала самую опасную ягоду для людей старше 60 лет

Фото: depositphotos/5PH

Употребление винограда после 60 лет может усугубить проблемы со здоровьем. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, многие пожилые люди страдают от инсулинорезистентности или сахарного диабета, поэтому им лучше не употреблять эту ягоду. "Виноград – продукт с высоким гликемическим индексом, который может сильно повышать уровень глюкозы в крови. Поэтому диабетикам эта ягода противопоказана и считается даже опасной", – предупредила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Также виноград может вызвать обострение гастрита, язвенной болезни. Он усиливает выделение собственного желудочного сока.

Кроме того, не рекомендуется есть виноград при диарее, потому что он усиливает слабительный эффект. Эта ягода противопоказана и при почечной недостаточности. "Виноград содержит большое количество калия. Продукты, богатые этим элементом, при почечной недостаточности употреблять нельзя", – заключила Мухина.

Ранее пожилых россиян предупредили об опасности употребления помидоров из-за содержащегося в них вещества лектин. Дело в том, что оно может оказывать негативное влияние на пищеварение. В частности, мешать усвоению витаминов и питательных веществ. При этом с годами способность к их всасыванию у людей и так ухудшается.

