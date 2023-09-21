Врач назвала продукты, которые придадут сил пожилым людям

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Употребление овощей и круп придаст сил пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Сил придают овощи, в которых много сложных углеводов. При этом они дают энергию не на короткий период, а на достаточно продолжительное время", – отметила специалист.

Чтобы прием пищи был более сытным, можно употреблять болгарский перец, шпинат, огурцы и кабачок вместе с источниками полноценного белка: мясом, птицей или рыбой.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Крупы, зерновые тоже дают энергию и неплохо сочетаются с овощами. Это могут быть гречка, овсянка. Там не только много полезных для кишечника пищевых волокон, но и сложные углеводы, белок растительного происхождения и достаточное количество минеральных веществ, которые позволяют человеку получить необходимое количество энергии на день.

При этом от быстрых углеводов, наоборот, следует отказаться. "Сладкие продукты дают энергию только на ближайшие полчаса, а потом происходит ее снижение. Падает работоспособность, человеку хочется поесть еще. При постоянном употреблении такие продукты могут привести к нарушению углеводного обмена", – предупредила специалист.

Ранее была названа главная ошибка, которая способна сократить продолжительность жизни в пожилом возрасте. Речь идет о неполноценном питании. При таком подходе человек недополучает питательные вещества, тем самым увеличивая риск развития различных заболеваний.

